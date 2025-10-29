Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kasım öğretmen seminer tarihleri: 2025 Kasım ayı öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi, ne zaman?

        Kasım ayı öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi, ne zaman?

        Kasım ara tatiline sayılı günler kala, öğretmenlerin katılacağı mesleki çalışma programının detayları netleşti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tatil hazırlığı yaparken, öğretmenler bu dönemi seminerlerle değerlendirecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı Kasım ara tatili kapsamında gerçekleştirilecek öğretmen seminerlerinin tarihini ve uygulanma şeklini duyurdu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 21:46 Güncelleme: 29.10.2025 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kasım ara tatiline yaklaşırken, öğretmenlerin mesleki gelişim haftasına dair takvim belli oldu. Öğrenciler tatilin keyfini çıkarırken, öğretmenler seminer dönemine girecek. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlerin mesleki çalışmalarını planladı. Ancak bu kez en çok merak edilen soru, seminerlerin Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden mi yoksa okullarda yüz yüze mi yapılacağı oldu. Detaylar haberimizde...

        • 2

          KASIM AYI ÖĞRETMEN SEMİNERİ NE ZAMAN?

          Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10-14 Kasım 2025'te yapılacak.

          Buna göre, kasım ayı öğretmen seminerleri 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        • 3

          KASIM AYI ÖĞRETMEN SEMİNERİ ONLINE MI?

          Kasım ayı ara tatil öğretmen seminerlerinin online olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene konuya dair açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu ifadeleri kullanmıştı:

          "Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık."

          Aynı kararın geçerli olması halinde kasım ayı öğretmen seminerinin online olması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması halinde haberimize eklenecek.

        • 4

          MEB 2025-2026 ÇALIŞMA TAKVİMİ

          MEB tarafından bu eğitim yılında uygulanacak çalışma takvimi eğitim yılı başlangıcında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirildi. İlk ara tatil Kasım ayında uygulanırken Ocak ayında öğrenciler yarıyıl tatili yapacak. İşte, MEB çalışma takvimi;

          İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

          Yarıyıl tatili (sömestr) 19-30 Ocak 2026

          İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

          Okulların kapanışı 19 Haziran 2026

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Habertürk Anasayfa