Kasım ayında evlenecekleri iddia edildi! Umut Evirgen, Alina Boz ile aşk dolu fotoğrafını yayınladı!

Alina Boz, son yıllarda Türk televizyon dünyasının yükselen yıldızlarından biri olarak dikkat çekiyor. Güzel oyuncu, pek çok projede başarılı performanslarıyla adından söz ettirirken, özel hayatıyla da gündemde kalıyor. Umut Evirgen ise iş dünyasında adını duyurmuş bir isim olarak biliniyor.