Kasım ayında evlenecekleri iddia edildi! Umut Evirgen, Alina Boz ile aşk dolu fotoğrafını yayınladı!
Ünlü oyuncu Alina Boz ve sevgilisi Umut Evirgen, gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Evirgen, sosyal medya hesabından Boz ile çekildiği romantik pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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Alina Boz, son yıllarda Türk televizyon dünyasının yükselen yıldızlarından biri olarak dikkat çekiyor. Güzel oyuncu, pek çok projede başarılı performanslarıyla adından söz ettirirken, özel hayatıyla da gündemde kalıyor. Umut Evirgen ise iş dünyasında adını duyurmuş bir isim olarak biliniyor.
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Kasım ayında evlenmeye hazırlandıkları iddia edilen Umut Evirgen ve Alina Boz, sosyal medya hesapları üzerinden romantik fotoğraflarını yayınlamaya devam ediyor. Çifte sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geliyor.
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Çiftin aşk dolu fotoğrafı, hayranlarını tarafından övgü dolu yorumlar alıyor. Çiftin kasım ayında evlenme planları yaptıklarında dair çıkan iddialar sevenkeri tarafından, Boz ve Evirgen'in ilişkilerini bir adım öteye taşıdıklarının bir işareti olarak yorumlanıyor.
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Sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren çift, haklarında çıkan evlilik iddialarına yönelik herhangi bir açıklama yapmadı.
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İşte Umut Evirgen'in son paylaşımları...
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