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        Haberler Bilgi Yaşam KASIM ARA TATİLİ TARİHLERİ 2024-2025: MEB çalışma takvimi ile ilk ara tatil ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak?

        Ara tatil ne zaman? MEB çalışma takvimi ile 2024-2025 Kasım ara tatili tarihleri belli oldu!

        Milli Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi yayımlandı. Bakan Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelge doğrultusunda öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 2 Eylül'de başladı. Söz konusu genelgede ara tatil tarihlerine de yer verildi. Bilindiği üzere ara tatil, yılda iki kez Kasım ve Nisan aylarında uygulanıyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? İşte, MEB çalışma takvimi ile 2024-2025 Kasım ara tatili tarihleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 10:45 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:45
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        • 1

          Yeni eğitim öğretim yılının ara tatil tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, ilk ara tatil Kasım ayında, ikinci ara tatil ise Nisan ayında uygulanacak. Söz konusu bu tatiller, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek. Peki ilk ara tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, okullar ayın kaçında kapanacak? İşte, MEB çalışma takvimi ile 2024-2025 Kasım ara tatili tarihleri…

        • 2

          KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2024?

          Millî Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi açıklandı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre birinci dönem, 9 Eylül 2024 tarihinde başladı ve 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

          Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak.

        • 3

          15 TATİL (SÖMESTR TATİLİ) NE ZAMAN 2024?

          Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

        • 4

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2025?

          İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.

        • 5

          NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2025?

          İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

        • 6
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