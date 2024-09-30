Yeni eğitim öğretim yılının ara tatil tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, ilk ara tatil Kasım ayında, ikinci ara tatil ise Nisan ayında uygulanacak. Söz konusu bu tatiller, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek. Peki ilk ara tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, okullar ayın kaçında kapanacak? İşte, MEB çalışma takvimi ile 2024-2025 Kasım ara tatili tarihleri…