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        Haberler Bilgi Gündem Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün? 2024-2025 MEB takvimi ile okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor?

        Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 2025 eğitim-öğretim takvimi ile kasım, nisan ara tatil Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili ve okulların kapanacağı tarihler belli oldu. Kasım ara tatili için geri sayım sürerken, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için, "Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte okullarda kasım ara tatili tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 20:41 Güncelleme: 16.10.2024 - 20:52
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        • 1

          Ekim ayında iki hafta geride kalırken, kasım ara tatili tarihleri öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim takvimi ile kasım ara tatilinin başlayacağı tarih netlik kazandı. Peki, Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün? 2024-2025 MEB takvimi ile okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor? İşte kasım, nisan 1. ve 2. ara tatil tarihleri...

        • 2

          ARA TATİL NE ZAMAN?

          Kasım ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yaşanacak.

          ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

          Ara tatiller hafta sonu tatiliyle birlikte toplamda 9 gün sürecek.

        • 3

          YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

          Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

        • 4

          İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

        • 5

          NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN?

          Nisan ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

          2024-2025 EĞİTİM DÖNEMİNDE OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 9 Eylül Pazartesi okula başlayan öğrenciler 17 Ocak Cuma 2025 tarihinde 1. dönemi tamamlayacak.

          2. dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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