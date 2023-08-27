Dünyanın en tanınan elmaslarından biri olan Kaşıkçı Elması, 86 karat ve çevresinde çift şeritli olmak üzere 49 tane küçük elmas bulunuyor.

Elmasın isminin ise şeklinden geldiği düşünülüyor; oval ve bir kaşığı andıran kesiminin ona Kaşıkçı Elması isminin verilmesini sağladığı iddia ediliyor.

Elmasın, Osmanlı sarayına nasıl geldiğine dair ise iki farklı, doğrulanamayan rivayet var.

Fotoğraf: İHA