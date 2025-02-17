Kaş almak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken kaş almak ya da aldırmak orucu bozar mı?

Kaş almak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken kaş almak ya da aldırmak orucu bozar mı?

Kadının, başka bir kadına karşı avret mahalli ise göbek ile diz kapağı arasıdır. Bu nedenle, ağda veya lazer epilasyon gibi işlemleri yaptıracak kişinin mahremiyet kurallarına riayet etmesi gerekir.

Aynı şekilde, bu işlemi gerçekleştiren kişinin de bu kurallara dikkat etmesi dini açıdan önem arz eder. Zaruret veya tıbbi bir gereklilik olmadıkça, kişinin avret mahallini başkasına göstermesi ve bir başkasının da bu bölgeye temas etmesi uygun görülmemektedir. Kaş ve bıyık almak gibi işlemler orucu bozmazken, mahremiyet sınırlarının korunması gerektiği unutulmamalıdır. Bu tür işlemleri yaptırırken dini kurallar çerçevesinde hareket edilmesi, kişinin ibadetini ve inancını muhafaza etmesi açısından önemlidir.

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Diyanet'e Göre Oruçluyken Kaş Almak Ya Da Aldırmak Orucu Bozar Mı?

Oruçlu bir kişinin kaş aldırması orucu bozmaz. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamalarına göre, vücuttaki kılların herhangi bir yöntemle alınması orucu geçersiz kılan durumlar arasında yer almaz. Çünkü oruç, yemek, içmek veya cinsel ilişki gibi fiillerle bozulur. Bu nedenle kaş veya bıyık almak, ağda yapmak ya da tıraş olmak orucu etkilemez.

Ancak, bu tür kişisel bakım uygulamalarında mahremiyet sınırlarına dikkat edilmesi gerekir. İslam’da kadının, yabancı erkeklere karşı avret mahalli; yüzü, elleri ve ayakları hariç tüm bedenidir. Kadının, başka bir kadına karşı avret mahalli ise göbek ile diz kapağı arasıdır. Dolayısıyla, ağda veya lazer epilasyon gibi işlemleri yaptıracak kişinin mahremiyet kurallarını gözetmesi önemlidir. Aynı şekilde, bu işlemi gerçekleştiren kişinin de bu kurallara riayet etmesi gerekir. Zaruret hali olmadıkça, kişinin avret mahallini başkasına göstermesi veya başkasının bu bölgelere dokunması dinen uygun görülmemektedir.