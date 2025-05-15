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        Haberler Ekonomi Para Kartlı ödemeler nisanda 1,78 trilyon lira oldu - Para Haberleri

        Kartlı ödemeler nisanda 1,78 trilyon lira oldu

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisanda yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 artarak 1 trilyon 783,3 milyar lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 17:35 Güncelleme: 15.05.2025 - 17:35
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        Kartlı ödemeler nisanda 1,78 trilyon lira oldu
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        Bankalararası Kart Merkezi (BKM), nisan ayına ilişkin verileri yayımladı.

        Buna göre, nisan ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 133,2 milyon, banka kartı sayısı 212 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 101,1 milyon oldu.

        Söz konusu veriler geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 9, banka kartı sayısı yüzde 11, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 8 arttı.

        Nisanda toplam kart sayısı 446,3 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı.

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisanda yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 1 trilyon 783,3 milyar lira oldu.

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        Kartlı ödemelerin 1 trilyon 516,2 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken 247,9 milyar lirası banka kartları, 19,2 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

        Kredi kartıyla yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 63, banka kartıyla yapılan ödemelerde yüzde 41 olurken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 11 azaldı.

        Mağaza içi her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisanda yapılan toplam ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1,60 milyara yükseldi.

        Ödemelerin 911,3 milyon adedi kredi kartları, 617,9 milyon adedi banka kartları, 74,8 milyon adedi ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

        Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11, banka kartlarıyla yapılan ödeme adetlerinde yüzde 15 artarken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 28 azaldı.

        İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 545,4 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 30 oldu.

        İnternetten kartlı ödeme sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 225,2 milyona yükselirken, söz konusu rakam toplam ödemelerin yüzde 15'ini oluşturdu.

        Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1 milyar 67,2 milyona yükseldi. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 567,2 milyar lira oldu. Nisan ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

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