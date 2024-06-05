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        Haberler Gündem Güncel Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Narkoçelik-20 operasyonunun detayları! Kolombiyalı kartel havalimanında yakalandı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın dün açıkladığı 373 kilo kokainin ele geçirildiği operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı. 9 şüphelinin yakalandığı nefes kesen operasyonda Kolombiyalı kartelin de havalimanında yakalandığı belirtildi. Öte yandan şüphelilerin takipten kaçmak için gün içerisinde motosiklet, taksi ve kiralık otomobiler kullandıkları da soruşturma dosyasına girdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:26 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:36
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        • 1

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığı ‘Narkoçelik-20’ operasyonunda, Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Kolombiyalı kartelin havalimanında yakalandığı, şüphelilerin yakalanmamak için hedefe önce motosikletle gitmeye başladıkları, daha sonra gün içinde taksi ve kiralık araçlar kullandıkları ortaya çıktı.

        • 2

          DHA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güney Amerika ülkelerinden Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi aldı.

        • 3

          Bunun üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Kolomiya uyruklu uyuşturucu kartelinin sevkiyat için ülkeye geleceği belirlendi. Ekipler, şüpheliyi yakın takibe alarak geliş şeklini ve zamanını belirlemek için çalışma başlattı.

        • 4

          Bu esnada Türkiye’deki uyuşturucu tacirlerini uzun bir süre drone desteğiyle takip eden polis, şüphelilerin fiziki ve teknik takip konusunda son derece duyarlı olduklarını ve kendilerince birçok önlem aldıklarını saptadı.

        • 5

          Şüphelilerin motosikletle başladıkları günlük hayatlarına taksi, daha sonra ise başka kişiler adına kiraladıkları araçlarla devam ettiklerini belirleyen ekipler, hedef noktaya giderken de polis takibinde olup olmadıklarını anlayabilmek için hem otoyolda sık sık araç değiştirdikleri hem de aynı yoldan en az 5 defa geçtiklerini ortaya çıkardı.

        • 6

          Yapılan takip sırasında şüphelilerin İstanbul'da farklı bir isimle ev kiralayıp buraya eşya yerleştirdiklerini ve örgüt üyelerinin adresi sözde karargah olarak kullanacaklarını tespit etti. Ekipler, ikameti izlerken Kolombiyalı kartelin buraya yerleştiğini belirledi.

        • 7

          KOLOMBİYALI HAVALİMANINDA YAKALANDI

          Zanlının sık sık Bursa'nın Gemlik ilçesine gidip gelmesinin ardından uyuşturucunun deniz yoluyla geleceğini değerlendiren ekipler, Avrupa'dan gelen tüm yük gemileri ve konteynerleri kontrol etti.

        • 8

          Uyuşturucu yüklü gemiyi de belirleyen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlediği operasyonda, 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 373 kilo kokain ele geçirildi. Kolombiyalı şüpheli ise havalimanından ülkesine kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Bakan Yerlikaya: 373 kilo kokain ele geçirildi
        Bakan Yerlikaya: 373 kilo kokain ele geçirildi
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