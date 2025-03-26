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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı | Son dakika haberleri

        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi ve 2 kızı ile 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 22:42 Güncelleme: 27.03.2025 - 00:21
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        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
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        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından dün gözaltına alınan İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan'ın ardından 9 kişi hakkında daha yakalama kararı verildi.

        Aralarında yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

        HALİT ERGÜL VE EMİNE ERGÜL (ENES ÖZKAN/BOLU-İHA)

        Ergül'ün eşi ve 2 kızı ile otelin mimarı Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, elektrik teknisyeni Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        ELİF ARAS VE CEYDA HACIBEKİROĞLU (İHA)

        Zanlılardan savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan, İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel ile elektrik teknisyeni Muharrem Şen tutuklandı.

        Şüphelilerden iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Kübra Demir adli kontrol şartıyla, mimar Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ece Kayacan ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 28'e yükseldi.

        NE OLMUŞTU?

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıkmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 31 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.

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