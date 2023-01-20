42 yılın en kötüsü!

Bolu'daki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, kar yağışı yetersiz kalınca 25 pistten sadece 8'i açılabildi. Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, Kayak yapılan pistlerde de keyif yok. Otellerin doluluk oranı da yüzde 20 civarında. Kartalkaya, son 42 yılın en kötü sezonunu geçiriyor dedi.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, bu sezon kar istenilen seviyeye ulaşılamadı. Hava sıcaklığı nedeniyle kısa süreli karın yağdığı, 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da pistlere yapay kar takviyesi yapıldı. Güneşin vurduğu noktalarda karlar, tamamen erirken, 25 pistten sadece 8'inde kayak yapılabiliyor.