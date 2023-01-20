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"Kartalkaya, son 42 yılın en kötü sezonunu geçiriyor"

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kar yağışının yaşanmaması nedeniyle kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya son 42 yılın en kötü dönemini geçiriyor. Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, sadece 8 pistin açık olduğunu söylerken, otellerdeki doluluk oranının yüzde 20 olduğunu açıkladı

Giriş: 20.01.2023 - 08:17 | Güncelleme: ABONE OL
42 YILIN EN KÖTÜSÜ! Son dakika: Kartalkaya'da kar var mı? Kar ne zaman yağacak?
42 yılın en kötüsü!
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DHA

Bolu'daki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, kar yağışı yetersiz kalınca 25 pistten sadece 8'i açılabildi. Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, Kayak yapılan pistlerde de keyif yok. Otellerin doluluk oranı da yüzde 20 civarında. Kartalkaya, son 42 yılın en kötü sezonunu geçiriyor dedi.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, bu sezon kar istenilen seviyeye ulaşılamadı. Hava sıcaklığı nedeniyle kısa süreli karın yağdığı, 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da pistlere yapay kar takviyesi yapıldı. Güneşin vurduğu noktalarda karlar, tamamen erirken, 25 pistten sadece 8'inde kayak yapılabiliyor.

Kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmaması nedeniyle bölgedeki otellerin doluluk oranı, yüzde 20'de kaldı. Sezon başında pist birleştirme kararı alınan Kartalkaya'daki 5 otelden 1'ine gelen misafirler, kayağa açık tüm pistleri kullanabiliyor.

"BÖYLE KÖTÜ SEZON GÖRMEDİM"

Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, son 42 yılın en kötü sezonunu geçirdiklerini belirterek, Kartalkaya'da kar, bu yıl yetersiz kaldı. Pistlerin birçoğu kapalı. Kayak yapılan pistlerde de keyif yok. Otellerin doluluk oranı da yüzde 20 civarında. Kartalkaya, son 42 yılın en kötü sezonunu geçiriyor. Son yılların en kötü sezonunu yaşıyoruz. 42 senedir Kartalkaya'dayım, böyle kötü sezon görmedim diye konuştu.

"27'SİNDEN SONRA YOĞUN KAR GÖZÜKÜYOR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü sürekli takip ettiklerini anlatan Ergül, "Kar, yılbaşına yakın ya da birkaç gün sonra her zaman yağardı fakat bu sefer en kötüsü oldu. Şu anda oteller, pistlerini birleştirdi. Bir bölümünde 2 pist açık, kar yapma makinesi olan alanda ise 6 pist açık. Tamamını toplarsak yaklaşık 15 kilometre gibi kayılan bir alan var. Kartalkaya'da normalde 25 tane pist var; açık pistlerde de kayak keyifsiz. Müşteri yoğunluğu da yüzde 20 civarında. Bu ayın 27'sinden itibaren yoğun bir kar yağışı gözüküyor. Bizler de devamlı meteoroloji raporlarını takip ediyoruz. O kar gelirse artık zararın neresinden dönülse kardır" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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