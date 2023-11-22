Kartalkaya Nerede? Kartalkaya Nereye Bağlı, Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Kartalkaya Nerede? Kartalkaya Nereye Bağlı, Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

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Kayak merkezi ile adını duyuran Kartalkaya, her yaştan ziyaretçi çeken, kış turizminin önemli beldelerinden biridir. Hem gezi hem de eğlence mekânı olarak her yaştan ziyaretçisini ağırlamaktadır. Kartalkaya hakkında detaylı bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. Kartalkaya nerede? Kartalkaya kayak merkezi nerede ve nereye bağlı? Kartalkaya rakım ve yüksekliği nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Kartalkaya Nerede?

Bolu şehir merkezinin 38 kilometre güneydoğusunda yer alan Kartalkaya kayak merkezi, Bakanlar Kurulunca ilan edilen "Bolu - Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" içinde yer almaktadır.

Kış sezonu olan Aralık- Nisan ayları arasında kayak merkezinde yer alan 5 tesis, 1600 yatağıyla faaliyet göstermektedir. 25 piste sahip olan tesisin pistlerinin toplam uzunluğu 40 kilometreyi bulmaktadır. Kartalkaya otelleri bünyesinde 2 adet ana kayak alanı içerisinde toplam 18 mekanik tesis mevcuttur. Mekanik tesislerin toplam kapasitesi ise 8000 kişi/saattir. Tesislerde deneyimli kayak öğretmenleri bulunmaktadır. Ayrıca her otelde ilk yardım ve sağlık hizmeti verilmektedir. Tesislerden dilediğiniz kayak malzemesini kiralayabilirsiniz. Avrupa standartlarında ülkemizin en büyük “snowpark”ları Kartalkaya’da yer almaktadır.

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Kartalkaya Kayak Merkezi Nerede?

Kartalkaya kayak merkezi Karadeniz bölgesinin bolu ilinin sınırları içerinde yer almaktadır. Özellikle kış aylarında oldukça fazla yağış alan Kartalkaya kayak merkezinde bulunan kar derinliği kimi zaman 3 metreyi görmektedir. Ülkemizin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Kartalkata kayak merkezi ulaşım yönünden oldukça kolay bir konumda yer almaktadır. Etrafında yer alan milli parklar, göller, mesire alanları ve yaylaları ile öne çıkan kayak merkezi, her mevsim ayrı bir güzelliğe sahiptir.

Bölgeye ulaşım sağlamak isteyenler dağ yolunu tercih edebilirler. Ancak unutulmaması gereken dağ yolunda kimi zaman aşırı kar yağışının gerçekleşebildiğidir. Bu sebeple yola koyulmadan önce kış şartlarına uygun araç gereçlerin temin edilmesi gerekir. Öncelikli olarak Bolu iline varış sağlamalısınız. Şehir merkezinden başlayan okları takip ederek Kartalkaya’ya ulaşım sağlayabilirsiniz. Kayak merkezine ulaşım sağlamadan önce dikkatli bir sürüş yapmanızda yarar var çünkü karlı havalardan dolayı yönünüzü kaybedebilir ve yanlış yollara sapabilirsiniz.

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Kartalkaya Nereye Bağlı?

Kartalkaya kayak merkezi, Batı Karadeniz Bölgesi’nde, Bolu ilinin güneydoğusunda, Dörtdivan İlçesinin batısında Köroğlu Dağları üzerinde yer almaktadır. İstanbul’a 295 km, Ankara’ya ise 190 km mesafede bulunmaktadır. İstanbul ile Kartalkaya arası 3 saatlik mesafeye sahiptir. Yol koşullarına göre kimi zaman bu süre daha da uzayabilmektedir. Kartalkaya ile Bolu arası ise 35 kilometredir. Yani Bolu’ya vardıktan sonra yarım saatlik bir sürüşten sonra Kartalkaya’ya varış sağlayabilirsiniz. Dilerseniz taksi ile de Bolu’dan Kartalkaya’ya ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kartalkaya Rakım

Ülkemizin sayılı kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'nın zirvesi yaklaşık 2200 metredir. Zirve kayalıktır ve alpin çayırlarla kaplıdır. Manzara ise yalnızca çam ağaçlarından oluşmamaktadır. Bolu dağlarını ve Köroğlu dağlarını da rahatlıkla görebilirsiniz. Eteklerinde yaylalar da yer almaktadır. Yaz aylarında doğa yürüyüşü gibi aktiviteler de yapılır.

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Kartalkaya Yüksekliği

Kartalkaya kayak merkezinde oteller 2000 metre, zirve ise 2200 metre yükseklikte yer almaktadır. Kartalların meskeni olmasından ötürü bölgeye Kartalkaya adı verilmiştir. Bugün profesyonel kayakçıları bile kendine hayran bırakacak pistlere sahip olan kayak merkezi, kaliteli kış otelleri ve dağ evleriyle konuklarını ağırlamaktadır.

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