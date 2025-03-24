Kartalkaya'daki otel yangınında bilirkişi raporu açıklandı

Kayak merkezi Kartalkaya’da 21 Ocak’ta sömestr tatilinde gece saatlerinde Grand Kartal Otel’in restoran bölümünde başlayarak tüm binayı saran yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınırken aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibi Ergül’ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de bulunduğu 22 şüpheli tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA GÖNDERİLDİ

REKLAM advertisement1

Olayın ardından uzman öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor tamamlanarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Uzman ekiplerin hem otelde yaptıkları incelemeler hem de yangın sonrası hazırlanan tutanaklardan elde ettiği verilerle hazırladıkları raporda yangının 03.16 sıralarında otelin 4’üncü katında bulunan restoran kısmındaki grill plate cihazının açık olması ve termostatının çalışmaması nedeniyle aşırı ısınmadan kaynaklı toplama kabında bulunan yağda aşırı ısınma ve buharlaşmayla meydana geldiği, ardından da çöp bidonuna sıçrayarak büyüdüğü ve LPG fleksi hortumunu eritmesinin ardından çıkan gazın alev almasıyla yangının büyüdüğü belirtildi.

REKLAM

"MERDİVEN BOŞLUKLARI BACA ROLÜ GÖRDÜ"

Dumanların merdiven boşluklarının baca rolü görerek üst katlara yayılmasına neden olduğunun vurgulandığı raporda, “ Resepsiyon görevlisinin yangını öğrenmesiyle insanları tahliye edilmesi için uyarılmasında gecikmesi, yangın uyarı sistemlerinin çalışmaması veya yetersiz olması, çalışanların otopark ve lobi giriş kapılarını açarak ateşin ve dumanın otel içinde hızla yayılmasına sebep olması, personelin yangına müdahale konusunda bilinçsiz olması, merdiven ve asansörler otelde sonradan yapılan tadilat esnasında çatıdan doğal atmosfere çıkışları kapatılarak 11’inci ve 12’inci kat yerleşim yeri olarak düzenlendiğinden yangın gazları merdivenleri baca olarak kullanmış ancak dış atmosfere tahliye edilemedikleri için kısa sürede tüm oda katlarının süratle zehirli ve yanma gücü yüksek gazlarla doldu. Asansör boşluklarının baca vazifesi gördüğü, yangının ve dumanın diğer katlara yayılmasında etkili olduğu görüldüğünden binadaki tüm asansörlerin ve özellikle makine dairesi asansörlerin yeterli havalandırma ve dumandan arındırma bacası bulunmadığı, dumanın katlara yayılmasını engelleyecek asansör kuyularının basınçlandırılmadığı, dosya kapsamında asansör basınçlandırma hesapları yer almamıştır" denildi.

"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DENETİMLERİ ÖZENSİZ VE YETERSİZ YAPTI" Raporda Kültür ve Turizm Bakanlığının 2008 yılından bu yana 13 kez denetlediği ifade edilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin özellikle can ve mal güvenliği, personelin niteliği ve eğitim düzeyi başta olmak üzere gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri tespit etmedikleri saptanmıştır” denildi. Otel yetkililerinin talebi doğrultusunda Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 16 Aralık 2024'te otelde denetim yapıldığının anlatıldığı raporda, “Bina tahliye planları ve yangın ekipleri oluşturulmuş mu? Isı kaynakları kontrolü yangın emniyeti açısından önemli olmasına rağmen değerlendirilmemiştir. Heyetimizce yerinde yapılan incelemede muhtelif akaryakıt tankları, depoları, standart dışı bidonlarda benzinler, muhtelif LPG tüplerinin dikkate alınmadığı tespit edilmiştir. Parlayıcı ve patlayıcı madde değerlendirmesi, LPG ve doğal gaz algılama dedektörü hususu yangın emniyeti açısından çok büyük önem arz etmesine rağmen hiç değerlendirilmemiştir. Tesiste bulunan LPG depoları ve dağıtım hatları ile ilgili tesisat kurulum ve onay belgeleri talep edilmemiş, sorgulanmamıştır. Özellikle insan yoğun alanlarda LPG kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler için gerekli risk analizleri yapılmamıştır. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile ilgili bahse konu eksikliklerin can ve mal güvenliği açısından oluşturdukları tehlikeler dikkate alındığında, itfaiye yetkililerinin tespit ettikleri eksiklikleri mutlaka elektronik ortamda kayıt altına alması, raporun tutulduğu gün iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili olan İl Özel İdaresi/Valilik ile tesisin tüm birimleriyle bütünleşik turizm işletmesi olması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine bildirmesi gerekirdi. Söz konusu kritik bildirimin yapılmamasından dolayı talep üzerine tesis bünyesinde denetimi eksik yapan itfaiye yetkililerinin görevlerini gereği gibi ifa etmediğinden dahili olan yetkililerin cezai sorumlulukları ayrıca değerlendirilmesi gerekir." ifadelerine yer verildi. REKLAM "İL ÖZEL İDARESİNİN DENETLEME GÖREV VE SORUMLULUĞU VAR" İl Özel İdaresinin de gerekli önlemleri almadığının vurgulandığı raporda, “Otel ile ilgili yapı ve yapı kullanım ruhsatı verme, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve önceden ruhsatlandırılması yapılan yerlerin denetimlerinin İl Özel İdarelerinin yetki ve sorumluluğunda olduğu, otelde yangına karşı gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını periyodik sürelerde olmasa da denetleme görev ve sorumlulukları bulunmaktadır” denildi.

"YANGIN BASİT ÖNLEMLERLE ENGELLENEBİLİRDİ" Raporda yangının öngörülebilir, basit önlemlerle engellenebilir ve sonuçları yok edilebilir yangın olduğu ifade edilerek, şöyle denildi: “İhmaller zincirinin olayın gerçekleşmesi, engellenememesi, yayılması ve çok fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle doğrudan ilişkili ve illiyet bağının birçok noktadan birden fazla kere kuruldu. Otelin işletme belgesini veren ve onaylayan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri inceleme konusu olayda denetim süreçlerinde yetersiz kaldıklarından, Bolu İl Özel İdaresi yetkilileri gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri gereği gibi işlemediklerinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından birinci derecede etkili olmuşlardır. Otel sahipleri ve yönetim kurulu üyelerinin eksiklikleri bilerek gidermemeleri ve birden fazla sayıda ihmal sebebiyle otelin işletmesinden sorumlu genel müdür ve sıralı yetkili yöneticilerin eksiklikleri bilerek gidermemeleri ve birden fazla hususta gerçekleştirdikleri ihmaller sebebiyle mimari proje sorumlularının binanın tasarımındaki yanlışlıklar sebebiyle, görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının riskleri doğru öngöremedikleri, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamadıkları, iyileştirme ve düzeltmeleri yapmadıkları ve ilgili makamlara bildirimde bulunmadıklarından, otelde kurulu LPG tesisatında yukarıda belirtilen ihmalleri gerçekleştiren yetkili ve sorumluların birinci derecede asli kusurludur.” *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.