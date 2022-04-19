'Kartal' ve 'Kılıç' karşı karşıya!

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Çetin'i almak için kendi yöntemlerine başvuran Kılıç'ın hedefi, Kartal'ın mahalle dışındaki tek sevdiği insan Konyalı oldu. Konyalı'yı kaçırıp karşılığında Çetin'i isteyen Kılıç, finalde Kartal ile karşı karşıya geldi. Kartal ailesinden kimseyi vermeyeceğini söyleyerek Kılıç'a meydan okudu. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda Kılıç, Kartal'a silah çekerken ikili arasında yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu.

'Üç Kuruş'un dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde; Çetin'i Çıngıraklı'dan alamayan Kılıç, kendi yöntemlerine başvurdu. Kartal'ı sevdiği biriyle sınamaya karar veren Kılıç'ın hedefi Konyalı oldu. Konyalı'yı kaçıran Kılıç, karşılığında Çetin'i isterken Kılıç'tan mesajı alan Kartal ve Efe hızla harekete geçti. Kimseye bir zarar gelmesini istemeyen Çetin ise kendini feda ederek gizlice Baybars'a gitti. Çetin'in evden çıktığını gören Halide, Kartal'a haber verince Efe, Kartal'ın yanından ayrılıp Çetin'i aramaya başladı. Kartal ise tek başına Kılıç'ın karşısına çıktı. Kartal, ailesinden kimseyi vermeyeceğini söyleyerek Kılıç'a rest çekerken ikili arasında gerilim yükseldi. Heyecanın doruklara ulaştığı final sahnesinde Kılıç, silahını Kartal'ın kafasına dayadı.

İşte o anlar;

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SOSYAL MEDYA #AİLEOLMAK DEDİ

'Üç Kuruş', 23. bölümüyle TOTAL'de 4.54 izlenme oranı (rating), 11.65 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4.42 izlenme oranı (rating), 10.41 izlenme payı (share), AB'de 3.33 izlenme oranı (rating), 8.44 izlenme payı (share) elde etti. Bölüm etiketi #aileolmak 1 saat 10 dakika, #ÜçKuruş etiketi ise 2 saat boyunca Twitter Türkiye'de TT listesinde yer aldı.

NERİMAN'IN ÖLÜMÜ KARTAL VE AİLESİNİ DERİNDEN SARSTI

Kılıç'ın alıcıları tarafından vurulan Şahin, Baybars ve Kılıç'ın tuzak kurmasından şüphelendiği için giydiği çelik yelek sayesinde hayatta kaldı. Kaçmayı düşünen ancak halasını arkasında bırakamayan Şahin, Neriman için endişelenip Kılıç'ın karşısına çıktı. Kılıç, Baybars'ın evinin anahtarını Şahin'e verip üstüne düşeni yaptığı söyledi. Korkuyla eve giden Şahin, gördüğü manzara karşısında adeta yıkıldı. Halasının başında gözyaşı döken Şahin, Neriman'ı Çıngıraklı'ya getirdi. Mahalle büyük bir şok yaşarken Hüsnü, Kartal'a haber verdi. Kartal ve ailesi mahalleye geldiğinde evin avlusunda Neriman'ın cansız bedeniyle karşılaştılar. Neriman'ın kaybı tüm aileyi derinden sarstı.

"Halam gitti abi..."

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KILIÇ İLE EFE'NİN KAVGASI NEFESLERİ KESTİ

Gizli hastanesinde tedavi altına alınan Baybars kendine gelince Kılıç'tan sevdiği kadının tek hatırası olan Çetin'i getirmesini istedi. Biricik'i öldürdüğü için Baybars'ın korkunç cezasına maruz kalan Kılıç, Çetin'i bulmak için harekete geçti. Leyla'nın tedavi gördüğü hastaneye giden Kılıç, burada Efe ile karşılaştı. Kılıç ile Efe'nin nefes kesen kavgası aksiyon dolu anlara sahne olurken hastane görevlilerinin onları fark etmesi üzerine Kılıç kaçtı.

Efe ile Kılıç karşı karşıya;

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KARTAL YENİDEN ÇINGIRAKLI'DA!

Çaka ailesi, Çıngıraklı halkı ile birlikte Neriman'ı son yolculuğuna uğurladı. Şahin'i arayarak halasının öldüğünü öğrenen Leyla da yaralı bir şekilde mezarlığa gelirken duygu dolu anlar yaşandı. Neriman'ın cenazesi sonrası Çıngıraklı yeniden Kartal'ın yanında durarak evini ona hazırladı ancak yaşadıklarını unutmayan Kartal, mahalleye dönmemeye kararlıydı. Tam bu sırada Kılıç'ın adamları Çetin'i almak için mahalleye geldi. Kartal, Çetin'i vermeyeceğini söylerken mahalleli yeniden eski günlerdeki gibi Kartal'ı korudu.

Çıngıraklı Kartal'ın yanında;

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'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!