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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kartal Kayra Yılmaz: Fenerbahçe maçına tamamen hazırız - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Kartal Kayra Yılmaz: Fenerbahçe maçına tamamen hazırız

        Kayserisporlu futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, Fenerbahçe'yi ağırlayacakları karşılaşmayı değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:49 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:49
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        "Fenerbahçe maçına tamamen hazırız"
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        Kayserisporlu futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, Fenerbahçe ile oynayacakları lig maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kartal Kayra Yılmaz lige verilen aranın kendilerine iyi geldiğini belirtti.

        "FENERBAHÇE MAÇINA TAMAMIYLA HAZIRIZ"

        Bu süre içerisinde eksiklerini giderme imkanı bulduklarını ve güçlü oldukları yönlerini de geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe maçı da bizim için önemli. İki takım adına da güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Zorlu geçecek bir maç ama biz tamamıyla hazırız. Bugün ve yarın da çalışmalarımızı tamamlayıp taraftarımızın önünde Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Hocamız geldiğinden beri yükselen bir grafiğimiz var. Sonuçlarımız da kötü değil. Bu yükselişi Fenerbahçe maçında da devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

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