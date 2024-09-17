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        Haberler Gündem Güncel Kartal'da kursiyerlerin Tanıtım Sergisi | Son dakika haberleri

        Kartal Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Tanıtım Sergisi'ne yoğun ilgi

        İstanbul'da, Kartal Belediyesi'nin Meslek Edindirme Kursları Tanıtım Sergisi açılışı, belediyenin hizmet binası Fuaye Alanı'nda yapıldı. Yoğun ilgi gören sergide pek çok farklı alandaki el emeği ürünler yer aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:24 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:24
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          İstanbul'un Kartal Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Tanıtım Sergisi açılışı, Kartal Belediyesi hizmet binası Fuaye Alanı'nda yapıldı.

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          Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Meslek Edindirme Kursları Tanıtım Sergisi'nin açılışına, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Başkan Vekili Olcay Özgön'ün yanı sıra, Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Kadın Kolları Başkanı Özlem Doğan, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Kartal Belediye Meclisi üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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          Serginin açılışında Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars kısa birer konuşma yaptı. Deniz Karacan, Kartal Belediyesi olarak yeni meslek edindirme kursları açtıklarını kaydederek kadınların daha fazla yaşama katılmaları için çaba sarf ettiklerini belirtti.

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          Dr. Dilek Kars da yaptığı konuşmada kadınların hayatın her alanında var olma çabası için de olması gerektiğini söyledi.

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          Sergideki başkan yardımcısı, meclis başkan vekili, meclis üyeleri ve müdürlerin yanı sıra kursiyerlerin de kadın ağırlıklı olmasının önemine değinen Kars, beceri ve meslek edinen kadınların toplumun daha sağlıklı olmasını sağladığını ifade etti.

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          Konuşmaların ardından açılan sergide kursiyerlerin geçen yıl boyunca halı, kilim, çini, sepet, giyim, mefruşat, kalıp, geleneksel el nakışları, iğne oyası, dekoratif ahşap boyaması, aşçı ve pasta yardımcılığı, kuaförlük, protez tırnak ve kalıcı makyaj gibi alanda yaptıkları eserler sergilendi.

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          Sergi 20 Eylül'e kadar açık kalacak.

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