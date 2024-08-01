Karsu ve Mike Schrama'nın düğün yolunda arabaları arızalandı
Hollandalı Mike Schrama ile evlenen ünlü şarkıcı Karsu, düğüne giderken otomobili arızalandı
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Karsu Dönmez, uzun zamandır aşk yaşadığı Mike Schrama ile dünya evine girdi. Ünlü şarkıcı, Türk âdet ve geleneklerine göre, davullu zurnalı bir düğün yaptı.
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Düğünden sonra paylaşımlar yapan çift ilginç bir anılarını paylaştı. Mike Schrama, sosyal medya hesabından içerisinde damatlık ve gelinlikle oturdukları otomobillerinin bozulduğu bir video paylaştı.
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Mike Schrama, yaptığı o paylaşıma; "Yine başımıza geldi. Tören öncesi araba arızası" şeklindeki notu düştü.
Fotoğraflar: Instagram