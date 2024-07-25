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        Haberler Müzik Karsu Harbiye'de konser verdi

        Karsu Harbiye'de konser verdi

        Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 15:18 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:18
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        • 1

          Karsu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi. Musicarium'dan yapılan açıklamaya göre, 'Jest Oldu', 'Sonunda' ve 'Siyah' adlı şarkıların da aralarında bulunduğu sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvarı seslendiren sanatçı, konserin ikinci bölümünde "İstanbul, düğünüme hoş geldin" diyerek seyircilerle sahnede dans etti.

        • 2

          Konseri dinlemeye gelenler arasında oyuncu Elçin Sangu, Alina Boz, Deniz Baysal, Elçin Afacan, Yüsra Geyik ve Gülper Özdemir'in yanı sıra yapımcı Umut Evirgen, müzisyen Barış Yurtçu ile Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Tamer Yılmaz yer aldı.

        • 3

          Karsu, konserde ayrca Sezen Aksu ve Barış Manço gibi önemli Türk müzisyenlerin eserlerini de yorumladı.

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