Karsu Harbiye'de konser verdi

Karsu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi. Musicarium'dan yapılan açıklamaya göre, 'Jest Oldu', 'Sonunda' ve 'Siyah' adlı şarkıların da aralarında bulunduğu sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvarı seslendiren sanatçı, konserin ikinci bölümünde "İstanbul, düğünüme hoş geldin" diyerek seyircilerle sahnede dans etti.