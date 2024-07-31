Karsu evlendi
Müzisyen Karsu Dönmez, uzun zamandır aşk yaşadığı Hollandalı Mike Schrama ile hayatını birleştirdi
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Karsu Dönmez, 2022'nin eylül ayında evlenme teklifini kabul ettiği Hollandalı nişanlısı Mike Schrama ile dünyaevine girdi.
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Ünlü şarkıcı, Türk âdet ve geleneklerine göre, davullu zurnalı bir düğün yaptı.
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Eşini gelinlikle gören Mike Schrama, duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.
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Büyük heyecan yaşayan Karsu Dönmez, açık havada gerçekleşen törenden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Karsu Dönmez, daha önce bekarlığa veda partisi ve ayrıca kına gecesi organize etmişti.
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Fotoğraflar: Safiye Bingöl
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