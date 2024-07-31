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        Haberler Magazin Karsu evlendi - Magazin haberleri

        Karsu evlendi

        Müzisyen Karsu Dönmez, uzun zamandır aşk yaşadığı Hollandalı Mike Schrama ile hayatını birleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 12:57 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:58
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          Karsu Dönmez, 2022'nin eylül ayında evlenme teklifini kabul ettiği Hollandalı nişanlısı Mike Schrama ile dünyaevine girdi.

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          Ünlü şarkıcı, Türk âdet ve geleneklerine göre, davullu zurnalı bir düğün yaptı.

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          Eşini gelinlikle gören Mike Schrama, duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.

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          Büyük heyecan yaşayan Karsu Dönmez, açık havada gerçekleşen törenden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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          Karsu Dönmez, daha önce bekarlığa veda partisi ve ayrıca kına gecesi organize etmişti.

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          Fotoğraflar: Safiye Bingöl

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