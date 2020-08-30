İHA

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Akören köyünde iki aile arasından bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Büyüyen kavgada silahlar ateşlendi. Silahların çekildiği kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralanırken, Akören köyüne çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Akören köyüne gelen jandarma tarafları ayırırken, kavgada hayatını kaybeden 2 kişi Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise kavgada yaralananlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar hastaneye sevk edildi.

Öte yandan Akören köyünde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.