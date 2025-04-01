Karşıyaka: 5 - Kuşadasıspor: 1 | MAÇ SONUCU
3. Lig 1. Grup'taki erteleme maçında Karşıyaka sahasında Kuşadasıspor'u 5-1 mağlup etti
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka evinde düşme hattındaki Kuşadasıspor'u da erteleme maçında 5-1 mağlup etti. Karşıyaka son 4 haftaya puan tablosunda ikinci sıradaki yerini koruyarak girdi.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yağmur altında oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 5'inci dakikada Sefa, 72'nci dakikada Abdülkadir, 80'inci dakikada Ali Sinan ve 90 ve 90+6'da İshak attı. Konuk ekibin tek golü 16'ncı dakikada Tahsin'den geldi. Bu skorla puanını 54'e çıkartan, son 5 haftada namağlup 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Kaf-Kaf bitime 4 maç kala şampiyonluk umutlarını da korudu. Kuşadasıspor ise 20 puanla düşme potasında kaldı.
Karşıyaka'da sakatlıktan çıkıp geçen hafta ikinci yarıda oyuna giren Enes Nalbantoğlu 9 maç sonra ilk 11'de görev yaptı. Geçen hafta Anadolu Üniversitesi önünde sakatların çokluğu nedeniyle 11'de oynayan altyapı patentli Berat yine as kadroda oynadı. Anadolu Üniversitesi maçında burnu kırılmasına rağmen oyuna devam edip gol atan, ardından ameliyat olan Ali Sinan ise bu kez maskeyle görev yapıp yine ağları sarstı. Sakatlıkları devam eden Onur Akbay, Erdal Öztürk ve Mert Torlak'ın yanı sıra göğsünde ağrı olan Hakan Barış kadroda yoktu. Ali Sinan'ın golüne asist yapan kaleci Hakan Canbazoğlu da sakatlanıp yerini Hasan'a bıraktı.
5’inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Sağdan hareketlenen Bedirhan rakiplerinden sıyrılıp kale önünde bomboş pozisyondaki Sefa’yı topla buluşturdu. Sefa’ya sadece gelişine dokunmak kaldı: 1-0.
16’ncı dakikada skor eşitlendi. Sağ taraftan Bülent’in kullandığı kornerde defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu arka direkte Tahsin voleyle ağlara yolladı: 1-1.
53'üncü dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Sefa'nın pasıyla defansın arkasına sarkan Enes'in karşı karşıya aşırtma şutu üst ağlarda kaldı.
63'üncü dakikada Kuşadasıspor'da Batuhan'ın ceza sahası dışından yerden şutunu kaleci Hakan çıkardı.
72'nci dakikada Karşıyaka tekrar öne geçti. Soldan oyuna henüz giren Ferdi'nin ortasına Abdülkadir ceza alanında voleyle ağlarla buluşturdu: 2-1.
80'inci dakikada kaleci Hakan Canbazoğlu'nun defansın arkasına uzun pasına hareketlenen Ali Sinan, karşı karşıya pozisyonda Miraç Fatih'i avladı: 3-1.
85'inci dakikada konuk ekipten Serkan sağdan korneri kullandı, Bora'nın kafa şutu yan direkten döndü.
89'uncu dakikada Bedran'la verkaç yapan İshak kale önünden golünü attı: 4-1.
90+6'ncı dakikada Bedran bu kez soldan boş pozisyondaki İshak'a çıkardı, İshak karşı karşıya skoru belirledi: 5-1.