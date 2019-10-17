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Çinli Oppo, yeni Reno 2 serisini tanıttı: İşte Reno 2 ve Reno 2 Z'nin özellikleri

Çinli akıllı telefon markası Oppo, yeni Reno 2 Serisini Londra'da İngiliz Ulusal Balesi’nde tanıttı. İşte dörtlü kamera sisteminin yanı sıra, 5x Hibrit Zoom, Ultra Gece Modu, Ultra Video Sabitleyici, Ultra Geniş Açı ile gelen Oppo’nun Reno serisinin yeni üyeleri Reno 2 ve Reno 2 Z modellerinin özellikleri ve Türkiye fiyatları...

17.10.2019 - 08:38 | Güncelleme: HABERTURK.COMTeknoloji
Oppo Reno 2

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo Reno 2 modellerinin tanıtımını Londra'da İngiliz Ulusal Balesi’nde düzenlenen etkinlikte gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki reklam yüzü olarak ünlü şarkıcı Sıla’yı seçen Oppo’nun Reno 2 serisi, dörtlü kamera kurulumunun yanı sıra, fotoğraf ve videolarda 5x Hibrit Zoom, Ultra Gece Modu, Ultra Video Sabitleyici, Ultra Geniş Açı özellikleri ile geliyor. 

Reno 2’nin İngiliz Ulusal Balesi’nde yapılan Avrupa lansmanında, ünlü sanatçı Adrian Gas tarafından bir koreografide gerçekleştirildi. Konuklar performansı izlerken, bir yandan da Reno 2'nin Hibrit Zoom, Ultra Gece Modu, Ultra Video Sabitleyici gibi özelliklerini test etti.

4’LÜ KAMERAYA ULTRA GECE MODU

Reno 2’de; 48 MP Ultra Net Ana Kamera, 13MP Telefoto Lens, 8 MP Geniş Açı Lens ve 2 MP Mono Lens özellikleri bulunuyor. Oppo ayrıca odak uzunlukları arasında geçiş yapmak için “Fusion Imaging” teknolojisini kullanan 5x Hibrit Zoom ve 20x Dijital Zoom özelliklerini geliştirdi.

Bu özellikler, konser gibi etkinlikler sırasında yapılmak istenen uzun mesafeli çekim senaryolarında daha net ve kaliteli içeriklerin yakalanmasını sağlıyor.

Kullanıcılar, bu sayede sahnede izledikleri sanatçıların fotoğraflarını uzun mesafelerden de net bir şekilde çekebiliyor.

Reno 2 Z’de ise 48 MP Ultra Net Ana Kamera, 8 MP Geniş Açı Lens, 2 MP Mono Lens ve 2 MP Portre Lensi bulunuyor.

NPU ve ince ayarlı algoritmalar yoluyla bir dizi farklı gece manzarası sunan Reno 2 serisinin Ultra Gece Modu ile kullanıcılar, havai fişek veya mum ışığında akşam yemekleri gibi sahneleri daha net bir şekilde yakalayabiliyor. 

YENİ KAMERA TEKNOLOJİLERİ

Yeni seride yer alan Oppo’nun Ultra Video Sabitleyicisi ise videoların dengesini artırarak kullanıcıların çalışırken, kayak yaparken, kaykay yaparken, bisiklet sürerken ve benzeri aktiviteler sırasında sabit videolar çekmelerini sağlıyor.

Bu özellik, kullanıcıların çekimlerini 60 fps kare hızıyla yeniden kalibre ederek görüntü sabitleme, akıcılık ve genel video kalitesini artırma işlevini görüyor.

Yeni seride ayrıca SOLOOP adlı bir video düzenleme ve paylaşma düzenleyicisi sunuyor. Bu özellikle kullanıcılar, çekimlerini zamanlaması ve geçişleriyle eşleşecek şekilde müzikler ekleyebiliyor.

Oppo'nun Reno 2 serisinin kamera kurulumuna yer alan diğer yeni modlar ise şunlar:

Ultra Gece Modu: Ortam parlaklığının 1 lux'ten az olduğu durumlarda kullanıcıların net gece manzaraları yakalamasına olanak tanıyor. Hızlı gece çekimlerine odaklanan bu modda, karanlık bir sahneyi yakalamak 2-2.5 saniye sürüyor.

Ultra Geniş Açı Modu: Yeni seri, geniş manzara fotoğrafları veya videolar çekmek için 119° (Reno 2 Z) veya 116° (Reno 2) görüş alanı sunuyor.

Ultra Makro Modu: Reno 2’de bulunan bu mod, bir nesnenin fotoğrafını 2.5 cm uzaklıktan çekmeyi sağlıyor. 

Güncelleme Portre Modu: Ayarlanabilir Bokeh HDR modu ile kullanıcılara 7 farklı portre çekimi imkânı veren iki yeni portre efekti içeriyor.

Reno 2'de 6.5 inç AMOLED ekran, 2400 x 1080 çözünürlük ve yüzde 93 ekran / gövde oranı bulunuyor. Bu modelde, 6. Nesil Corning Gorilla cam kullanılıyor. Reno 2 Z ise 2340 x 1080 çözünürlüğe sahip 6.5 inç AMOLED ekrana, sertleştirilmiş 5. Nesil Corning Gorilla Glass'a ve yüzde 91 ekran / gövde oranına sahip. Ekranda ayrıca, Gizli Parmak İzi Kilit Açma 3.0 özelliği de yer alıyor. 

İŞTE RENO 2 VE RENO 2 Z’NİN TÜRKİYE FİYATLARI

Reno 2’nin, ultra net arkadan aydınlatmalı çekimleri ve yeni Yapay Zekâ Güzelleştirme Modunu destekleyen, Reno 2 Z'nin ise atmosfer ışığına sahip 16 MP pop-up kamerası bulunuyor.

Oppo’nun yeni ürünleri, Parlak Siyah (Reno 2 & Reno 2 Z),Okyanus Mavisi (Reno 2) ve Gök Beyazı (Reno 2 Z) renk seçenekleri ile hazırlanmış. Android 9.0'ın son sürümüyle çalışan ColorOS 6.1 tarafından desteklenen Oppo Reno 2 serisinde, VOOC Hızlı Şarj 3.0 teknolojisi ve 4000 mAh batarya bulunuyor.

 

Oppo Reno 2, 8 GB RAM, 256 GB ROM; Reno 2 Zise 8 GB RAM, 128 GB ROM çekirdek donanım ile geliyor. Verilen bilgiye göre Oppo Reno 2 serisi Türkiye pazarında, Reno 2, 5599TL ve Reno 2 Z 3799TL tavsiye edilen satış fiyatlarıyla zincir mağazalarda ve operatörlerde satışa sunulacak.

AVRUPA’YA YAYILACAK

Tanıtım etkinliğinde konuşan Oppo Global Başkan Yardımcısı Alen Wu, Avrupa pazarında istikrarlı bir şekilde büyüdüklerini belirterek, 2020’de Almanya, Portekiz ve Belçika pazarlarına da gireceklerini söyledi. Alen Wu, “Oppo olarak şu an 10 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. 2020’de yeni ülkelere doğru yaygınlaşmak ve büyümeye devam etmek istiyoruz” dedi.

 

Reno 2 ve Reno 2 Z'nin tüm özellikleri

 

OPPO Reno2

OPPO Reno2 Z

Boyutlar

160mm x 74.3mm x 9.5mm

161.8mm x 75.8mm x 8.7mm

Ekran

6.5 Full AMOLED Screen (20:9)

Ön: 6. Nesil Corning Gorilla Glass

Arka: 5. Nesil Corning Gorilla Glass

6.5 Full AMOLED Screen (19.5:9)

5. Nesil Corning Gorilla Glass

(ön&arka)

Renk

Gece Mavisi, Okyanus Yeşili

Gök Beyazı, Gece Mavisi

Yükselme Tipi

Pivot yapı kamerası

Dikey yapı kamera

Platform

Qualcomm Snapdragon 730G(SDM7150)

Media Tek Helio P90

Arka Dört Kamera

Dört kamera kurulumu:

48MP (IMX586+OIS+EIS)

13MP(telefoto)

8MP (genişaçı)

2MP (Mono Lens) 

5x Hibrit Zoom

Dört kamera kurulumu:

48MP (IMX586+EIS)

8MP (geniş açı)

2MP (Mono Lens)

2MP (Portrait Lens)

Ön Kamera

16MP + Ön Işık.

Yapay Zeka Güzelleştirme

16MP + Atmosfer Işığı.

Yapay Zeka Güzelleştirme

Çekirdek Donanım

RAM: 8GB

ROM: 256GB

RAM: 8GB

ROM: 128GB

Depolama

LPDDR4x; UFS2.1

Networks

GSMWCDMATD-LTELTE FDD

OS

Android 9.0 tabanlı ColorOS 6.1

Şarj

VOOC 3.0 Hızlı Şarj

Batarya: 4000mAh VOOC 3.0

Diğer

Gizli Parmak İzi Kilit Açma 3.0

USB Girişi: Tip-C

Kulaklık Girişi: 3,5 mm

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