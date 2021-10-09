"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Görüntüler, dün akşam saatlerinde Ataşehir'de kaydedildi. Soğuk hava nedeniyle kızıyla taksiye binmek isteyen kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi.

Ancak şoför, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.