Karşılıksız burs veren kurumlar, üniversite öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından burs imkanları da merak konusu oldu. Maddi yetersizlik yaşayan öğrenciler için karşılıksız yani geri ödemesiz burs imkanlarını haberimizde derledik. Öğrenciler aşağıda belirtilen kurumlara bireysel başvuruda bulunmaları halinde şartlara uygunluk durumunda karşılıksız başvurulardan yararlanabilecek.

KARŞILIKSIZ BURS VEREN KURUMLARI - 2019-2020 TAM LİSTE



TOPLUM GÖNÜLLÜLER VAKFI

Toplum Gönüllüleri Vakfı karşılıksız burs vereceği öğrecilerden öncelikli olarak haftada en az 4 saat toplumsal sorumluluk projelerinden yer almalarını istiyor. İkinci şart olarak ise vakıf, bursun devamlılığı için öğrencilerden akademik başarı devamlılığı talep ediyor

VEHBİ KOÇ VAKFI

Vehbi Koç Vakfı üniversite öğrencilerine en yüksek burs miktarını veren vakıf olarak biliniyor. Meslek Lisesi Meleket Meselesi Projesi dahil 10 bin öğrenciye burs vermeyi hedefliyor.

DARENDELİLER EĞİTİM VAKFI

Darendilliler Eğitim VakfıDarendilliler Eğitim Vakfı Karşılıksız burs veren öğrencilerinden "Kamu haklarından yasaklı olmamak, T.C. vatandaşı olmak, Türkiye’de ikamet ediyor olmak Doğal afet, kaza gibi çeşitli nedenlerle mağdur duruma düşen ve bu durumlarını belirleyen öğrenciler burstan öncelikle yararlandırılır, Aylık nakit ödeme şeklinde başka bir burs desteği almıyor olmak, ( KYK Hariç) Aynı aileden DASEV Burs Programı’na devam eden başka bir öğrencinin olmaması, Başvurularda puanların eşit olması halinde kız çocuklarına öncelik tanınır gibi şartlar aramakta.

YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

(YEKÜV)YÜZYIL Eğitim ve Kültür Vakfı, öğrencilere öğrenim süresi boyunca her dönem başarılarını belgeledikleri sürece mezun olana dek karşılıksız burs imkanı sağlıyor. Buna ek olarak öğrencileri sosyal ve kültürel projelerde bulunmalarını talep eden vakfın burs miktarı ise yönetim kulunca belirleniyor.

HACI ÖMER SABANCI VAKFI

Hacı Ömer Sabancı Vakfı, her yıl belirlediği taban puanını baz alarak öğrencilere geri ödemeli burs imkanı sağlıyor. Her yıl 9 aylık süre boyunca öğrencilere burs imkanı sağlayan vakıf, geri ödemeyi öğrenci okulu bitirip bir işe girdiğinde 24 ay taksitle geri talep ediyor.

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

Dilekçe ile burs başvurularını alan İstanbul Sanayi Odası Vakfı, belirlediği uygun adaylara geri öedemesiz burs imkanı sağlıyor. Başvuruları ise Eylül ayında gerçekleşiyor.

İSTANBUL TİCARET ODASI

Her yıl Ekim - Kasım aylarında burs başvurularını kabul eden İstanbul Ticaret Odası İstanbul il sınırları içerisinde devlet üniversitesinde ve ekonomi ile ilgili bir bölümde okuyan öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Geri ödemesiz verilen bursu alan öğrencilerinde yaş sınır ve öğrenim hayatı boyunca alt sınıftan dersleri olmamaları gerekiyor. Buna ek olarak ikinci öğretim okuyan öğrencilerin burs başvurusunu kabul etmiyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor.

KIZILAY GENÇLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, kendi imkânları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmekte olup öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmaması gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler sınıflarını geçtikleri ve herhangi bir şekilde öğrenimlerine ara vermedikleri takdirde bursları tahsil hayatları boyunca devam etmektedir.