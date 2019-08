'Karşı ateş' paniği!

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda OGM Orman Yangınlarını Önleme Şube Müdürü Özkan Özbedel, elindeki pürmüzle ormanda karşı ateş metoduyla yangını kontrol atına almaya çalışıyordu. Çevrede bulunan sivil halk tarafından yanlış anlaşılan Özbedel, önce sözlü hakarete uğradı sonrasında da darp edildi.

Olay anını ve yaşananları anlatan Özbedel, “O yangındaki cephemiz çok genişti yani çok geniş bir cephede mücadele ediyorduk. Aynı günün bir önceki gecesinde aynı köyün yukarı mahallesinden yine biz aynı yöntemle en az 50-60 tane köyün hatta köy içerisindeki mezarlığın yanmasını biz aynı yöntemlerle engelledik. Yine o cepheyi kurtardıktan sonra başka cephelerde mücadele ederken bana orada bu yangının asfaltı geçerse çok daha sıkıntılı olacağı söylendi. Yerleşim yerlerini tehlikeye atarak çok daha büyüyeceği söylendi ben de o bölgeye gittiğimde o bölgedeki diğer teknik elemanlarla beraber Genel Müdürlüğümüzden aldığımız talimatla karşı ateş vererek aradaki yanıcı maddeyi azaltarak o yangını söndüreceğimizi planlı ve stratejik olarak belirledik. Bunu yaparken oradaki arkadaşların yanlış anlamasından dolayı veya farklı düşüncelerinden dolayı geldiler ve benim üzerime saldırdılar. Olsun canları sağ olsun artık o dakikadan sonra ben yine yangınla mücadeleye devam ettim. Çok şükür yangına müdahale ettik, üzerimizi bile değiştirmeden buradayız” ifadelerini kullandı.

'KARŞI ATEŞ' YÖNTEMİNİ KULLANDI

OGM Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, yangınla mücadelede çeşitli metotların olduğunu ifade ederek, İzmir’deki yangında görev alan Özkan Özbedel ve ekibinin karşı ateş metoduyla yangını kontrol altına aldığını söyledi. Çelik, “Yangınla mücadelede, yangını söndürme konusunda metotlarımız vardır. Bu metotlar arasında; doğrudan insan gücüyle müdahale etmek, havadan müdahale etmek, araç gereçle müdahale etmek gibi bir de bunun yanı sıra enerjisi çok büyüyen, risk teşkil eden, önünde yerleşim yeri olan, insanlarımızın mal ve can kaybına sebep olacak büyük enerji toplamış yangınlarda biz bu karşı metotları üst yönetimin kararıyla, uzman olan arkadaşlarımız uygular. Bu yangında da yangının önünde bulunan Kuyucak köyündeki insanlarımızın ve evlerimizin zarar görmemesi için karşı ateş yöntemini uygulamasına yönelik emir verildi. Özkan arkadaşımızda bu noktada karşı ateş uygulamasını yaptı ve başarılı oldu. Bunu yapmadan önce de bu noktada her türlü tedbir alındı. Şerit açıldı, araç gereçlerimiz yığıldı. Riski bertaraf etmek için, ateşi ateşle söndürme metodu uygulandı. Bu sadece bizde değil bu dünyada birçok ülkede uygulanıyor. Biz bu metotla en son Göcek yangınında Göcek’i yanmaktan kurtardık. Özkan arkadaşımız bu işin uzmanı, onu götürdük, talimat verdik biz de yanındaydık. Özkan arkadaşımıza, darp olayının olmaması lazımdı. Keşke orada arkadaşımıza yardım etselerdi de daha önce yapılsaydı. Gecikilen her saniye bizim aleyhimize. Bir an önce karar verildi ve uygulandı. Ne amaçla darp edildi bunu bilemiyoruz. Herkese izah edilebilirdi ama son anda bu iş yapıldı o yüzden izah şansı olmamış olabilir. Dünya uyguluyor biz de uyguluyoruz” dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: "ORMAN PERSONELİMİZ İNSANLAR İÇİNDE YAPMAMALIYDI"

Yangın söndürme personelinin "karşı ateş" metoduyla yangına müdahale etmesine de açıklık getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Herkes, özellikle birtakım muhalif medya yazmadan katip, okumadan alim. Bırakın işimizi yapalım. Orada arkadaşımız işini yapıyor. Bu teknik bir konu. Yangına yangınla müdahale etme tamamen teknik bir iştir. Bu orman personelimiz belki bunu insanlar içinde yapmamalıydı. Bunu bilmeyenler oluyor. Vatandaşlarımızın duyarlılığını seviyorum ama devlet bir şey yapıyorsa biraz da güveneceksiniz."