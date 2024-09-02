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        Haberler Gündem Kars'ta ilkokul müdürünün aracına silahlı saldırı

        Kars'ta ilkokul müdürünün aracına silahlı saldırı

        Kars'ta bir ilkokulun müdürünün aracına silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli ile ona yardım ettiği iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 20:56 Güncelleme: 02.09.2024 - 20:56
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        Araca silahlı saldırı
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        Yenişehir Mahallesi Ahmet Aslan Caddesi'nde Kars İlkokulu Müdürü Koray Senger'in park halindeki aracına bir kişi, silahlı saldırı gerçekleştirip olay yerinden motosikletle kaçtı.

        İhbar üzerine okulun önüne gelen polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, MOBESE kayıtlarını inceleyerek saldırı gerçekleştiren şüpheli ile ona yardım ettiği iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Bu arada Senger'in, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger'in kardeşi olduğu belirtildi.

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        #kars
        #Koray Senger
        #haberler
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