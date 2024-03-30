Kars'ta çil keklikler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi
Kars'ta karla kaplı arazide yiyecek arayan çil keklikler görüntülendi
Giriş: 30.03.2024 - 10:47 Güncelleme: 30.03.2024 - 10:47
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Kent genelinde ilkbaharda etkili olan yoğun kar, yaban hayatını da olumsuz etkiledi.
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Karla kaplanan arazide yiyecek bulamayan yaban hayvanları zaman zaman yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar iniyor.
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Beyaz örtüyle kaplı Borluk köyü yakınlarında yiyecek arayan çil keklikler, AA'nın kadrajına yansıdı.
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Çil keklikler, genellikle tohumlar, böcekler ve bitkilerle besleniyor.
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