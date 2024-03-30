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        Haberler Yaşam Kars'ta çil keklikler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

        Kars'ta çil keklikler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

        Kars'ta karla kaplı arazide yiyecek arayan çil keklikler görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 10:47 Güncelleme: 30.03.2024 - 10:47
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          Kent genelinde ilkbaharda etkili olan yoğun kar, yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

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          Karla kaplanan arazide yiyecek bulamayan yaban hayvanları zaman zaman yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar iniyor.

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          Beyaz örtüyle kaplı Borluk köyü yakınlarında yiyecek arayan çil keklikler, AA'nın kadrajına yansıdı.

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          Çil keklikler, genellikle tohumlar, böcekler ve bitkilerle besleniyor.

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