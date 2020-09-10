Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çerme köyünde karantina uygulaması başlatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi.