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        Haberler Yaşam Kars'ta 2 bin 350 rakımdaki karla kaplı köyde umutla baharı bekliyorlar

        Kars'ta 2 bin 350 rakımdaki karla kaplı köyde umutla baharı bekliyorlar

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 350 rakımlı Handere köyünün sakinleri, karla kaplı köylerinde umutla baharı bekliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 14:06 Güncelleme: 01.04.2024 - 14:06
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          Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki 2 bin 350 rakımlı, sarıçam ağaçlarıyla çevrili 45 haneli Handere köyü, bölgede kış mevsiminin en sert geçtiği yerleşim yerlerinin başında geliyor.

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          Yılın büyük bölümünde kar altında kalan köyde, ocak ve şubatta hava sıcaklığı zaman zaman gece sıfırın altında 25-30 dereceye kadar düşüyor.

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          Ülke genelinde ilkbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu köydeki evler, ahırlar ve araçlar, geçen haftalarda etkili olan yağışla kar altında kaldı.

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          Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Handere köyünde yaşayanlar, evlerinin önünü ve çatılarının üzerinde biriken karı temizlemeye çalışıyor.

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          "KAR 7-8 AY KÖYDE KALIYOR"

          Köy sakinlerinden İbrahim Ay, köyde ağır bir kış yaşandığını söyledi.

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          Yılın birkaç ayı bölgeye kar yağmadığını dile getiren Ay, "Köyümüzde aşağı yukarı kasımda kar yağmaya başlar, kar 7-8 ay köyde kalıyor. Köyde yağan kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

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          Artık kar atacak yer kalmıyor, bu karla gelen iş makineleri bile baş edemiyor. Bu da yaşamı ve insanları olumsuz etkiliyor" dedi.

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          Mehmet Kabak da köyün aşırı yağış aldığını belirterek, "Bu sene en çok kar buraya yağdı, yılın yarısından fazla kar altında kalıyoruz.

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          Burası kar bölgesi olduğu için her sene aynı ama bu sene daha çok kar var. Nereden baksan şu anda 2 metre kar var" ifadelerini kullandı.

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