Karolina Kurkova, geçtiğimiz senelerde Habertürk'e yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

* Moda dünyasının içinde olmak sanırım benim kaderim. Çocukken ve ilk gençlik yıllarımda çok uzun kollarım ve bacaklarım vardı. Dişlerim de kocamandı ve bundan nefret ediyordum! Asla fotoğraf ve video çektirmezdim. Küçük bir kasabada büyüdüm, insanlar sürekli bana bakıyordu.

12 yaşımdayken diğer modellerin yanında spagetti gibi görünüyordum! Herkesin gözü üzerimdeydi ama kimse ‘Ne güzel kız’ diye bakmıyordu. Görüntümden utanıyordum. Bacaklarım yüzünden asla etek giymiyordum. Sürekli pantolon giyiyordum.