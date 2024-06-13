Karneler saat kaçta verilecek? Karne töreni ne zaman, saat kaçta dağıtılacak?
Okullar 14 Haziran Cuma günü kapanıyor. Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşıyor. Karne günü yaklaşırken takdir-teşekkür hesaplamalarına başlayan öğrenciler karnelerin basılıp basılmadığını sorguluyor. Peki Karneler saat kaçta verilecek? Karne töreni ne zaman, saat kaçta dağıtılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda eğitim teşekkür hesaplamalarına başlayan öğrenciler gözlerini karnelerin veriliş saatine çevirdi. Okulların 14 Haziran’da kapanmasıyla yaz tatili süreci başlayacak. Peki yarın karneler saat kaçta verilecek? Karne töreni ne zaman, saat kaçta dağıtılacak?
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KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.
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YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?
Bakanlık tarafından yeni yayınlanan takvimle birlikte yaz tatilinin sona ereceği tarih belli oldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi genelgesine göre birinci dönem 9 Eylül 2024’te başlayacak.
14 Haziran cuma günü başlayacak yaz tatili 9 Eylül’de yeni dönemin başlamasıyla beraber sona erecek.
Öğrenciler Haziran ayında yaklaşık iki hafta, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında 1 hafta dinlenecek. Yaz tatili toplamda 86 gün sürecek.
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