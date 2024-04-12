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        Haberler Gündem Karne günü ne zaman? Okullar hangi tarihte kapanacak? 2024 ilkokul, ortaokul, lise karneler ne zaman verilecek?

        Karne günü ne zaman? 2024 Lise, ilkokul ve ortaokul karne günü tarihi

        Yaz tatilinin yaklaşmasıyla karne günü tarihi araştırma konusu oldu. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi haziran ayında üç aylık yaz tatiline çıkacak. Peki, karne günü ne zaman? İşte lise, ilkokul ve ortaokul karne günü tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 14:57 Güncelleme: 12.04.2024 - 14:57
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        • 1

          İkinci dönem ara tatilinin bitimiyle "Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?" sorusu öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Karne heyecanı yaşayan öğrenci ve veliler plan yapmak için başta belirttiğimiz "Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı..

        • 2

          KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

          11 Eylül 2023'te başlayan 2023-2024 eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran Cuma 2024'te sona erecek ve öğrenciler karnelerine kavuşacak.

        • 3

          KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

          Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.

        • 4

          2024- 2025 YILI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          2024-2025 eğitim ve öğretim yılı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı. 2024- 2025 Eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandığında haberimizde yer alacak.

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