İkinci dönem ara tatilinin bitimiyle "Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?" sorusu öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Karne heyecanı yaşayan öğrenci ve veliler plan yapmak için başta belirttiğimiz "Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı..