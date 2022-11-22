Yüreğimiz yandı! Mutluluğa roket!

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Suriye'nin kuzeyinden, Ayn El Arap bölgesinden terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 5 roket Gaziantep'in Karkamış ilçesinde iki vatandaşımızın şehit olmasına neden oldu. Saldırıda ücretli sınıf öğretmeni olan 22 yaşındaki Ayşenur Alkan ile 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatlarını kaybetti.

OKULU HEDEF ALDILAR Roketli saldırıda Kocatepe İlköğretim Okulu'nun Biyoloji Laboratuvarı kullanılamaz hale geldi. Sınıfın yıkılan duvar ve kırılan camları ise facianın boyutunu gözler önüne serildi.

ŞARAPNEL PARÇASIYLA YARALANDI Öğrencilerin teneffüste olduğu sırada gerçekleşen saldırı anında Ayşenur öğretmenin öğretmenler odasında olduğu ve roketin şarapnel parçasıyla yaralandığı öğrenildi.

BİSİKLETİNE BİNİP GÜLÜCÜK DAĞITMIŞTI İHA'da yer alan habere göre hain saldırıda evde şehit olan 5 yaşındaki Hasan Karataş'tan geriye ise kısa süre önce kırmızı bisikleti ile çekilmiş görüntüleri kaldı. Hasan Karataş'ın son görüntülerinde ise bisikleti ile oynayıp, etrafa gülücükler dağıttığı görüldü.

BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU Saldırıdan sonra Ayşenur öğretmenin Nizip ilçesine bağlı Fevkani Mahallesi'ndeki evinden ağıtlar yükseldi. Alkan'ın babası Mustafa Alkan'ın güçlükle ayakta durabildiği gözlendi.

BABA ALKAN: İÇİM YANIYOR AA'da yer alan habere göre kızının günlük olarak Nizip'teki evlerinden servisle Karkamış'a gidiş-geliş yaptığını anlatan acılı baba, "Sabah 9'dan beri arıyorum ama ulaşamıyorum. Günlük servisle gidip geliyordu. Bir şey söylemek istemiyorum, içim yanıyor. Allah kendilerini de yaksın. Allah kendilerinin bin türlü belasını versin" dedi.

"TERÖRİSTLERE LANET OLSUN" Amca Mehmet Alkan ise yeğeninin okula giderken saldırıya uğrağını anlatarak, "Okula yakınken patlama olmuş. Teröristlere lanet olsun. Bu terör örgütlerini kuranlara, yönetenlere lanet olsun" diye tepki gösterdi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR DHA'da yer alan habere göre saldırıda 5 aylık hamile olduğu öğrenilen ve karnından yaralanan Büşra Karataş'ın tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.