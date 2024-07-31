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        Haberler Magazin Kariye Camii hakkında yeni düzenleme

        Kariye Camii hakkında yeni düzenleme

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih'teki Kariye Camii hakkındaki yeni düzenlemeyle ilgili açıklamada bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 12:04 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:10
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        Kariye Camii hakkında yeni düzenleme
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, '2024 İlk 6 Aylık Turizm Verileri Değerlendirme Toplantısı'nda Kariye Camii hakkında yeni düzenlemeyle ilgili olarak da bilgi verdi. Ersoy, Kariye Camii'nin turistik ziyaret ücretinin 20 Euro olduğunu, elde edilen gelirin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne aktarılacağını dile getirdi.

        Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmalarının ardından 6 Mayıs’ta yeniden ibadete açılan Kariye Camii ile ilgili düzenleme hakkında şunları söyledi; "Cuma günleri sadece yerli ve yabancı ziyaretçilere ibadet amaçlı açık olacak. Cuma günü dışında hem ziyaret, hem de ibadete açık olacak. 19 Ağustos itibarıyla turistik ziyaretler kişi başı 20 Euro olacak. Gelirin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kalacak."

        6'ncı yüzyılda kilise olarak inşa edilen Kariye Camii, 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cami statüsüne çevrilmiş ve ardından restorasyon çalışması için kapatılmıştı. Kariye Camii, 6 Mayıs'ta yeniden ibadete açıldı.

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        #Kariye Camii

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