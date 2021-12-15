Karısını bıçaklayarak öldüren şahıs hakim karşısında

Kırıkkale’de Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 6 Haziran 2021 günü meydana gelen olayda, Sezer Başkaya evlerinde tartıştığı eşi Hacer Başkaya'yı 4 yaşındaki çocuğunun yanında 51 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Gözaltına alınan Sezer Başkaya, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.
Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Sezer Başkaya (29), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan bağlandı. Maktul Hacer Başkaya’nın (26) annesi Zeynep, babası Erdoğan Köksoy, kardeşleri ve avukatları salonda hazır bulundu.
Çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın, duruşmayı izlemek üzere adliyeye geldi. Polis, duruşma nedeniyle adliye önünde ve içinde güvenlik önlemi aldı.
Eşinin aldattığı şüphesiyle pişmanlığını dile getiren sanık Sezer Başkaya, savunmasında, madde bağımlısı olduğunu iddia ederek, olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığını, polisleri bir süre kapıda beklettiğini ve daha sonra kapıyı açarak teslim olduğunu öne sürdü.
DURUŞMA 23 MART'A ERTELENDİ
Sanığın annesi Ezgi Başkaya (47) olayın gerçekleştiği sırada evde olduğunu ve gelinin de hiçbir suçunun olmadığını ifade etti.
Avukatların da savunmasının ardından mahkeme heyeti, Sezer Başkaya’nın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 23 Mart 2022 tarihine erteledi.
Duruşma sonrası adliye önünde toplanan grup adına konuşma yapan Reyhane Ercan, “51 yerinden bıçaklanarak öldürülen kardeşimize destek için buradayız. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Gereken cezalar yerine getirilsin istiyoruz” dedi.
Ölen kadının akrabası Hacer Ayten, “52 yerinden bıçaklanan kızımız. Parmaklarına kadar kesilmiş, gözüne kadar çıkarılmış. Bütün işkence yapılmış. Çocuk annesinin kucağındaymış. Biz idam istiyoruz, idam verilsin. Kadınlara gelmesin bu olay bizim başımıza da gelebilir” diye konuştu.
Nevin Başkal ise, “Bir insana hunharca çocuğunun gözü önünde işkence yapılıyorsa buna susan dilsiz şeytandır” dedi.
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