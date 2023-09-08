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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karısını ayağından vurdu, serbest kaldı! - En son haberler

        Eşini ayağından vuran şüpheli serbest bırakıldı

        Kadına yönelik şiddet bu kez Kocaeli İzmit'te feci bir saldırı ile ortaya çıktı. İlçede bir kişi tartıştığı karısını ayağından vurdu. Gözaltına alınan zanlı ise eşi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 14:31 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:45
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        Karısını ayağından vurdu, serbest kaldı!
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        İzmit'te eşi Cansever K.'yi tabancayla ayağından yaralayan S.K., eşi şikayetçi olmayınca ve eylemin öldürmeye yönelik olmadığı gerekçesiyle savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, 4 Eylül tarihinde 2 katlı bir evin bahçesinde meydana geldi.

        Evlerinin bahçesinde oturan Cansever K., tartıştığı eşi S.K. tarafından tabancayla ayak bileğinden vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

        Cansever K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, eşi S.K. gözaltına alındı. Cansever K., kendisini eşinin vurmadığını, olayın kimin gerçekleştirdiğini bilmediğini söyleyerek şikayetçi olmadı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede inceleme yapılırken, şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada tabanca bulundu.

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        S.K., emniyetteki sorgusunda eşini vurduğunu itiraf ederken, araçtan çıkan silahın da olayda kullanılan tabanca olduğu tespit edildi.

        Emniyette işlemleri tamamlanan S.K., eşinin şikayette bulunmaması ve olayın öldürmeye yönelik olmaması nedeniyle savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

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