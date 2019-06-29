Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün akşam saatlerinde evine gelen Gülcan Uzun, yatak odasına girdiğinde emlakçılık yapan eşi Kenan Uzun'un (31) boğazında kemerle, hareketsiz halde yattığını fark etti. Bunun üzerine Gülcan Uzun, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, kemerle boğulduğu belirlenen Uzun'un hayatını kaybettiğini saptadı.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

DHA'da yer alan habere göre Uzun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin yaptığı araştırmada, evin kapı ve pencerelerinde herhangi bir zorlama olmadığı saptandı. Borcunun da bulunmadığı belirtilen Kenan Uzun'un intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.