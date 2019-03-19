19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiliz bilim adamları tarafından yapılan son araştırmalar, 1888'de Londra'nın Whitechapel bölgesinde 5 kadını öldüren suikastçı 'Karındeşen Jack'in kimliğini ortaya çıkaracak.
John Moores Üniversitesi'nden bilim adamları, Karındeşen Jack'in kurbanlarından birisi olan Catherine Eddwoes'in şalında bulunan kan izinin Aaron Kosminski isimli Polonyalı bir berbere ait olduğunu tespit etti.
İngiliz Adli Bilimler Dergisi'ne konuşan araştırmacılar, Karındeşen Jack cinayetleriyle ilgili kalan tek kanıtın moleküler düzeyde sistematik analizini tanımladıklarını açıkladı. Çalışmada yer alan uzmanlardan Dr. Jari Louhelainen, "Her iki cesette de aynı delili bulmak, faille ilgili istatistiksel olasılığı artırır" dedi.
DİĞER KURBANIN 200 METRE YAKININDA
Eddowes, 30 Eylül 1888 gecesi Whitechapel'in Mitre Meydanı'nda böbreği deşilerek ve yanakları kesilerek öldürülmüştü. Eddowes, o gece Karındeşen'in ikinci kurbanıydı. Katil o cinayetten bir saat önce de Elizabeth Stride'ın boğazını kesmişti. Polonyalı göçmen Kosminski, Karındeşen Jack'in üçüncü kurbanı Elizabeth Stride'ın öldürüldüğü yerin 200 metre yakınında Greenfield Caddesi'nde kardeşleriyle birlikte yaşıyordu.
Geçmiş yıllarda da Aaron Kosminski isimli Polonyalı berber üzerinde durulmuştu.
Karındeşen Jack, 1888 yılında Londra’daki Whitechapel semti ve çevresindeki çoğunlukla fakir bölgelerde faal olduğuna inanılan kimliği tespit edilememiş bir katile verilmiş isimdir.
1891 yılına kadar Whitechapel’da seri halinde gerçekleşen on bir vahşi cinayetin polis soruşturması 1888’de gerçekleşen bütün cinayetlere kesin olarak bağlanamamış, sıralı beş olarak bilinen Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride,Catherine Eddowes ve Mary Jane Kelly isimli 31 Ağustos ve 9 Kasım arasında öldürülmüş beş kurban en muhtemel olarak birbirine bağlanmıştır. Cinayetler hiçbir zaman çözülememiş ve bu cinayetlerin çevresinde oluşmuş efsaneler gerçek tarihi araştırma, folklör, sahte tarihin bir kombinasyonuna dönüşmüştür.
Görgü şahitleri gecenin erken saatlerinde onu bir adamla gördüklerini belirtmiş fakat her biri adamı farklı bir şekilde tarif etmişlerdir. Bazıları düzgün görünüşlü, diğerleri ürkütücü göründüğünü, bir kısım görgü şahidi ise eski püskü kıyafetli, bazıları ise şık giyimli olarak tarif etmişlerdi.
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