18 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aksaray'da zayıflamak istemesine rağmen bir türlü bu amacına ulaşamayan bir vatandaşın, karın şişliği şikayetiyle gittiği hastanede geçirdiği operasyonla karnından 16 kilogramlık kitle çıktı.
Emekli 70 yaşındaki Ömer Ali Özdemir, zayıflama çabalarına rağmen bir türlü kilo veremediği gibi karnındaki şişkinlik de bir türlü inmedi.
Önce semt polikliniğine başvuran Özdemir, daha sonra Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etti.
Özdemir'in burada yapılan tetkiklerinde karın bölgesinde anormal biçimde büyümüş bir kitle olduğu tespit edildi.
ASÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Sami Bostan tarafından acil bir şekilde ameliyat edilen Özdemir'in karnından 16 kilogramlık kitle alındı.
"KİTLEYİ DOKTORLAR GÖSTERDİ, ÇOK ŞAŞIRDIM"
Özdemir, karnında ağrısının olmadığını ancak zayıflamaya çalışmasına rağmen bir türlü karnındaki şişliğin inmediğini anlatarak, kilo veremediği için de mutsuzluk yaşadığını anlattı.
Doktor müdahalesinden önce vücudunun çok ağırlaştığını, yerden kalkmayı canının istemediğini dile getiren Özdemir, tedavi sürecini şöyle anlattı: "Hastaneye geldim MR'ımı çektiler ve vücudumda büyük bir kitle olduğu orada çıktı. Acil ameliyata girdik. Allah'a şükür sağlığıma kavuştum. Hiç rahatsızlığım yoktu. Tek şikayetim karnımdaki şişlikti. Karnımdan çıkan kitleyi doktorlar gösterdi ve çok şaşırdım. Hatta doktorlar bile kaldırmakta zorlanmış. Ameliyattan önceki giydiğim kıyafetler bana zor geliyordu. Şimdi ise kıyafetlerim çok bol geliyor. Ameliyattan önce 90 kilogram geliyordum şimdi ise 70 kilograma düştüm."
"DAHA ÖNCE BU KADAR BÜYÜĞÜYLE KARŞILAŞMAMIŞTIK"
Dr. Bostan ise Özdemir'in karnındaki kitlenin yumuşak doku kaynaklı olduğunu, ciddi manada karın şişliğine sebep olduğunu gördüğünü aktararak, kitlenin hastanın hareketlerini kısıtladığını dile getirdi.
Bostan, şöyle devam etti: "Daha önce de bu tip kitlelerle karşılaştık ama bu kadar büyüğüyle karşılaşmamıştık. Bundan sonraki süreçte çıkarılan parçanın patoloji sonucuna bakarak hastamızın tedavisini şekillendireceğiz. Yüksek ihtimalle de hastamızın başka bir tedavisine gerek kalmayacak. Amcamız bize geldiğinde 90 kilogramdı, biz 70'e düşürdük. Artık amcamız ceketlerini ve elbiselerini küçültmek zorunda kalacak."
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