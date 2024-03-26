Karım kiralık katil tuttu!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'da bir adam boşandığı eşinin mal varlığına konmak istediğini bunun için de sevgilisiyle bir olup kiralık katil tuttuğunu iddia etti. O katile yapılan ödemenin detaylarını bile paylaştı.
Giriş: 26.03.2024 - 22:02 Güncelleme: 26.03.2024 - 22:13
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul'da bir adam boşandığı eşinin mal varlığına konmak istediğini bunun için de sevgilisiyle bir olup kiralık katil tuttuğunu iddia etti.
O katile yapılan ödemenin detaylarını bile paylaştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ