Karides Tava nasıl yapılır? Deniz ürünlerinin içerisinde birçok farklı tarifle karşımıza çıkan karides bazen bir meze türü bazense bir ana yemek olarak karşımıza çıkar. Deniz ürünlerini çok seviyorsanız işte size güzel bir meze tarifi.

Karides Tava Malzemeler:

Yarım kilo temizlenmiş veya dondurulmuş karides

3 diş sarımsak

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığından az karabiber

1 çay kaşığından tuz

3 yemek kaşığı limon suyu

Süslemek için: Maydanoz ve roka

Karides Tava Yapılışı:

Karidesleri çözülmeden yıkayıp süzün.

Sarımsakları rendeleyin.

Zeytinyağını tavada kızdırın.

Sarımsakları toz biberi ve pul biberi ekleyip 1 dakika karıştırın.

Yıkayıp süzdüğünüz karideslerinize limon suyu ekleyip baharatlarla iyicene karıştırın.

5-6 dakika kadar ocakta kavurun.

Tuz ve karabiberi ilave edip karıştırdıktan sonra ocaktan alın.

Roka ve maydanoz yapraklarıyla karıştırıp sıcak bir şekilde servis edin.

Çok çabuk pişen bir yemek olduğu için yemeden hemen önce yapmanız tavsiye edilir.