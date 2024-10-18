Karı koca gizli bölmede yakalandı
İzmir'in Buca ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 3 bin 612 adet sentetik ecza ve 3 tüfek ele geçirilirken, evdeki Nevin Ateş ile özel bir düzenekle açılan kapının ardında bulunan gizli bölmede yakalanan eşi Cihan Ateş gözaltına alındı. Ateş çifti, sevk edildikleri adliyede tutuklandı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Buca ilçesinde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi.
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Bunun üzerine dün söz konusu eve operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 3 bin 612 adet sentetik ecza, 3 tüfek ve 17 tüfek fişeği ele geçirildi.
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Nevin Ateş ile özel bir düzenekle açılan kapının ardında bulunan gizli bölmede yakalanan, 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen eşi Cihan Ateş gözaltına alındı.
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Ateş çifti, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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