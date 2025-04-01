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        Haberler Bilgi Gündem Kargolar çalışıyor mu, açık mı? 2-6 Nisan 2025 tarihlerinde Yurtiçi, MNG, Aras Kargo açık mı, kapalı mı, dağıtım yapacak mı?

        Kargolar çalışıyor mu? 2-6 Nisan 2025 tarihlerinde Yurtiçi, MNG, Aras Kargo açık mı, dağıtım yapacak mı?

        Ramazan Bayramı tatilinin sonlanmasıyla kargoların çalışma saatleri de merak ediliyor. İdari tatilde dağıtım yapıp yapmayacağı merak edilen kargo firmalarından arka arkaya açıklama geldi. Peki, 2-6 Nisan haftası kargolar açık mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 17:46 Güncelleme: 01.04.2025 - 17:46
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        • 1

          Ramazan Bayramı resmi tatili 1 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla tamamlanıyor ancak idari izin devam ediyor. Bu nedenle vatandaşlar, kargoların idari tatildeki mesai saatini araştırıyor. Aras, Yurtiçi ve MNG Kargo'dan arka arkaya açıklamalar geldi. Peki, kargolar ne zaman açılacak, bu hafta hizmet verecekler mi? İşte, 2-6 Nisan 2025 haftası kargo çalışma saati...

        • 2

          ARAS KARGO 2-6 NİSAN 2025 HAFTASI ÇALIŞIYOR MU?

          Aras Kargo yaptığı yazılı açıklamasında 2 Nisan Çarşamba gününden itibaren çağrı merkezinin saat 08.30'da, şubelerin ise saat 09.00 itibarıyla hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

        • 3

          YURTİÇİ KARGO 2-6 NİSAN 2025 HAFTASI ÇALIŞIYOR MU?

          Yurtiçi Kargo yaptığı yazılı açıklamasında 2 Nisan Çarşamba gününden itibaren hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı. Yurtiçi Kargo çağrı merkezi saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet vermeye devam edecek.

        • 4

          MNG KARGO 2-6 NİSAN 2025 HAFTASI ÇALIŞIYOR MU?

          MNG Kargo, yaptığı yazılı açıklamada 30-31 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olacağını açıkladı.

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