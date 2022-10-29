İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, TEM otoyolu üzerinde seyir halinde olan otomobilin üzerine inen karga, araç üzerinde dakikalarca seyahat etti.

Çevresindeki araçları izleyerek yolculuk yapan karga yüzleri gülümsetti.

Otoyolda araç kullanan vatandaşlar o anları cep telefonu ile kayda aldı.