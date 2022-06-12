Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Kardeşlerim sezon finali izle! Kardeşlerim 56. bölüm full izle! ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm kesintisiz tek parça izle

Kardeşlerim sezon finali yayınlandı! 11 Haziran ATV Kardeşlerim 56. son bölüm yayınlandı!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 56. yeni bölümüyle ekrana geldi. İlgiyle takip edilen dizinin takipçileri Kardeşlerim sezon finali izleme sayfasını araştırıyor. İşte, 11 Haziran Cumartesi Kardeşlerim sezon finali izleme ekranı...

12.06.2022 - 01:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak’ın bulunduğu ATV'nin fenomen dizisi Kardeşlerim sezon finali ile seyirciyle buluştu. 56. bölümü ile izleyiciye heyecanlı ve duygusal anlar yaşatan dizinin son bölüm izleme linkini sizler için derledik. İşte, Kardeşlerim sezon finali izle...

  • KARDEŞLERİM SEZON FİNALİ İZLE

    Kardeşlerim 56. bölüm sezon finaline ATV'nin resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

  • KARDEŞLERİM SEZON FİNALİ ÖZETİ

    "Biz sadece kaybettiklerimizi özleriz, vazgeçtiklerimizi değil!"

     

    Aybike'nin yaralanması herkesi tedirgin ederken, Şengül'ün de Asiyelere karşı iyice gözü dönmüştür. Orhan ve Gönül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken; Ataman Koleji'ndeki karne heyecanı, ayrılık hüznünü de beraberinde getirir.

    Akif ve Nebahat cephesinde, her şey beklenenin aksine gelişip ters yüz olurken, Sevgi Teyze'nin son hamlesi, Eren kardeşler için büyük bir şok olur.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.