NGM Medya'nın yapımcılığında her hafta Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisinde heyecan durulmuyor. Babasının kazaya değil cinayete Kurban gittiğini örenen Kadir'in gözyaşları 28. bölüme damgasını vurmuştu. Kardeşlerim dizisi 29. bölümünden yayınlanan ilk fragmanda Ömer'in "Abim kaza geçirmiş" cümlesinin yer alması "Kardeşlerim Kadir ölecek mi?" sorusunu gündeme getirdi.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KADİR'İ HALİT ÖZGÜR SARI DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kardeşlerim dizisi 28. bölümü Cumartesi akşamı izleyiciyle buluştu. Heyecan dolu 28. bölümün ardından yayınlanan 29. bölüm fragmanı dizi izleyicilerinin dikkatlerini Kardeşlerim dizisinin üzerine çekti.

Kardeşlerim dizisi 28. bölüm fragmanında geçen 'başınız sağ olsun' cümlesi dizinin takipçilerinin kafasını karıştırdı. Kardeşlerim dizisi 29. bölümde Kadir karakterinin ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Kadir'in diziden ayrılıp ayrılmadığı 29. bölümde belli olacak. Kardeşlerim 29. bölümü Cumartesi akşamı yayınlanacak.

KARDEŞLERİM 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Okuldaki kostüm partisinde Suzan'ın yaptığı açıklama bomba etkisi yapar. Suzan Kaan'ın Akif'in oğlu olduğunu öğrenen Nebahat çılgına döner. Akif onu sakinleştirmeye çalışsa da işe yaramaz. Doruk da babasından hesap sorar Nebahat ise onu evden kovar. Akif, ailesini kaybetmenin acısını Kaan'dan çıkartır ve onu önce evden sonra okuldan kovar.

Kitap satış işine giren Kadir yeni bulduğu işten dolayı çok mutludur. Üstelik bir de ona otomobil vermişlerdir. Tam işler yoluna girmişken Akif'in okulun bahçesinde yakaladığı Kaan'ı herkes içinde aşağılayıp kovması herkesin hayatını alt üst eder. Babasından intikam almak için harekete geçen Kaan, Kadir'e isimsiz mektup gönderir. Ve babasının kazaya değil cinayete kurban gittiğini izletir. Akif ile tartışan babasının onun tarafından bizzat inşaattan aşağıya itildiğini izleyen Kadir gözyaşlarına boğulur. Artık tek düşüncesi Akif'ten tüm bunların intikamını almaktır.