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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras! - Muğla haberleri

        Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras!

        Muğla'nın Milas ilçesinde Y.A., miras nedeniyle çıkan tartışmada kardeşi H.A.'yı pompalı tüfekle yaralayıp, 28 yaşındaki yeğeni Atilla Adar'ı ise öldürdü. Y.A., olayın ardından polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:46 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:47
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        Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras!
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        Muğla'da olay, dün saat 21.30 sıralarında, Milas ilçesi Koru Mahallesi'nde meydana geldi. Y.A., kardeşi H.A. ve onun oğlu Atilla Adar (28) ile kendi evinin bahçesinde bir araya geldi.

        BABA MİRASI İÇİN TARTIŞTILAR

        DHA'da yer alan habere göre taraflar arasında babalarından kalan mirasın paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A., evdeki tüfeğini alıp, kardeşi H.A. ve yeğeni Atilla Adar'a ateş edip, kaçtı.

        YEĞENİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Atilla Adar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kardeş H.A. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

        CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILDI

        Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Adar'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Soruşturma başlatan polis, olayın ardından Y.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Y.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        #Muğla
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