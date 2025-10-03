Habertürk
        Kardeşine kaynar suyla saldırdı | Son dakika haberleri

        Kardeşine kaynar suyla saldırdı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp, kaynar su döktüğü anları sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı

        Habertürk / AA
        Giriş: 03.10.2025 - 22:40 Güncelleme: 04.10.2025 - 00:29
        Kardeşine kaynar suyla saldırdı
        Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 yaşındaki şüphelinin M.A.İ.A. olduğunu tespit etti.

        Yunusemre ilçesindeki adresinde gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

        Açıklamada, ağabeyinin şiddetine maruz kalan kız için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerekli tedbir işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

