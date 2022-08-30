Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Kardeşini kuyruğunda taşıyan kedi kurtarıldı - Öne çıkan haberler

Kardeşini kuyruğunda taşıyan kedi kurtarıldı

Ankara'da Büşra Nur Yıldız'ın doğum yapan siyam cinsi kedisinin 2 yavrusundan birisi, kuyruğunda dişleri, tüyleri, iskelet sistemi, kemik yapısı oluşan ikinci bir yavru ile dünyaya geldi. 'Teratom' (canavar tümör) tanısı konulan kedi, kuyruğundaki ölü yavrunun operasyonla alınması sonucu sağlığına kavuştu

30.08.2022 - 16:05 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Ankara'da Büşra Nur Yıldız'ın siyam cinsi kedisi, yaklaşık 4 ay önce doğum yaptı. DHA'nın haberine göre doğan 2 yavru kediden birinin kuyruğunda şişlik olduğunu fark eden Yıldız, veterinere başvurdu.

  • Veterinerde yapılan kontrolde kedinin kuyruğunda; dişleri, tüyleri, iskelet sistemi, kanal hücreleri oluşan yavru taşıdığı ortaya çıktı. Yavru kediye 'teratom' (canavar tümör) tanısı konuldu. Kedi cerrahi operasyona alınarak, tümör temizlendi. Şu an 4 aylık olan kedi, sağlığına kavuştu.

  • "DÜNYADA BİLİNEN İKİNCİ VAKA"

    Ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekimlerden Emir Düzgören, kedi ile ilgili vaka bildirim raporu hazırlayacaklarını belirterek, "Yavruyu anesteziye uygun hale geldiğinde röntgene aldık ve içeride kemik benzeri dokular olduğu tespit edildi. Ardından çocuğun kuyruğunun alt bölümüne teratom tanısı konuldu.

  • Çoğalan hücrelerden birinin bir tümör hücresine dönüşmesi sonucu oluşmuş. Bu çocukta hem deri, kıl, kemik, kanal hücrelerinin tamamı gelişen canavar tümör oluşmuş. Kardeşi gibi düşünebiliriz; ama tıbbi olarak aslında bir tümör. Bilinen tek vaka bildirimi bizim dışımızda yurt dışında var. Vaka bildirim raporu hazırlayacağız, bunu bilimsel dergilere göndereceğiz.

  • İkinci vakanın da gerçekleştiğini dünyadaki tüm veteriner camiası bilecek. Operasyon çok başarılı geçti. Diğer kardeşi ile aynı, operasyon izi dahi kalmadı. Çok heyecanlandık. Muhtemelen meslek hayatımızda bir daha böyle bir vakaya denk gelmeyeceğiz. Belki Türkiye´de bile bir daha böyle bir vaka olmayacak. Bize denk geldi" dedi.

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.