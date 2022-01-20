Karda yolda kalan polislere köylüler yardım etti

Diyarbakır’da, Hazro ilçesine giden polis ekipleri, yolda mahsur kalınca yardımlarına köylüler traktörle yetişti.

Diyarbakır’da, salı gününden beri başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Kırsalda kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Hazro ilçesine göreve giden polis ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle Sarıcanak köyünde yolda kaldı. Vatandaşlar, polis ekiplerine traktörle yardım ederek ilçe merkezine kadar götürdü.