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        Haberler Gündem Karda kalan 25 tonluk TIR’ı, 750 kiloluk 'patpat' çekti; o anlar kamerada - Güncel haberler

        Karda kalan 25 tonluk TIR’ı, 750 kiloluk 'patpat' çekti; o anlar kamerada

        Ordu'da, Karadeniz- Akdeniz Karayolunda buzlanma nedeniyle yolda kalan 25 tonluk TIR, 750 kiloluk tarım aracı 'patpat' tarafından çekilerek, kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 21:23 Güncelleme: 26.02.2025 - 21:23
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        25 tonluk TIR'ı 750 kiloluk 'patpat' çekti
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        Kayseri'den Trabzon'a çelik kapı taşıyan TIR, Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Eymür Mahallesi'nde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kaymaya başladı.

        Durumu fark eden mahalle sakinlerinden Salih Pala, Şenel Çelenk, Serdar Pala ve Resul Ekrem Soylu da yardım için harekete geçti. Tarımda kullanılan ve halk arasında 'patpat' olarak bilinen 750 kilogram ağırlığındaki araç ile yol kenarında bekleyen TIR'ı çekmeye karar veren vatandaşlar, gücü artırmak için patpatın üzerine 4 kişi bindi ve 30'ar kiloluk 6 su bidonu yerleştirdi.

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        Yapılan hazırlıkların ardından patpat, TIR'ı güvenli bir noktaya çekti. Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle çekilen TIR, daha sonra yoluna devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        TIR'ı çeken patpat sahibi Salih Pala, "Kayseri'den Trabzon istikametine giden TIR'ın karda kaldığını gördüm. Kardeşimle yardıma gittim. Aklıma patpatla çekmek geldi. Hemen patpatın üzerine insanlar ve su dolu bidonlar koyarak patpatın oynamasını engelledik. Biz TIR'a ilk hareketi verdik, sonra TIR gitti" dedi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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